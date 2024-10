Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Huragan Milton coraz bliżej

Huragany dokonują zniszczeń nie tylko za sprawą potężnych podmuchów. Dużą w tym rolę odgrywa gwałtowny wzrost poziomu wody, zasilany dodatkowo przez ulewne deszcze. To prowadzi do bardzo niebezpiecznych powodzi. Często to właśnie one powodują największe szkody.