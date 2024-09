Hezbollah reaguje na ostatni atak. "Równoznaczne z wypowiedzeniem wojny"

Hassan Nasrallah zabiera głos po ataku w Libanie. "Ten cios nie rzucił i nie rzuci nas na kolana"

Jak dodał, uczestnicząc w konflikcie libańska formacja terrorystyczna "stawia na wysiłek, dżihad i wyniszczenie". Przyznał, że do tej pory takie podejście przynosiło pożądany skutek. Zdaniem Nasrallaha, rząd w Tel Awiwie - który oskarżany jest przez niego o atak - planował zabić tysiące ludzi. Przywódca złożył też kondolencje rodzinom ofiar, a wszystkim, którzy odnieśli rany życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

"Nie możemy zostać złamani przez ten cios, bez względu na to, jak duży i silny by nie był. I mogę was zapewnić z pełnym przekonaniem, że ten ciężki, bezprecedensowy cios nie rzucił nas na kolana - i nie rzuci " - podkreślił lider Hezbollahu, dodając że działania w Libanie spotkają się z adekwatną odpowiedzią.

Liban. Seria eksplozji krótkofalówek i pagerów

W ciągu ostatnich dwóch dni w Libanie zaczęły wybuchać pagery i krótkofalówki, co nie tylko zakłóciło komunikację Hezbollahu, ale także doprowadziło do śmierci kilkudziesięciu osób. Do pierwszej serii eksplozji doszło we wtorek. Nazajutrz kilka urządzeń wybuchło w trakcie pogrzebów osób, które zginęły dzień wcześniej.