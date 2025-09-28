W skrócie Rosja ma udzielić wsparcia Chinom w militarnym przejęciu Tajwanu do 2027 roku.

Według wycieku hakerów Black Moon Moskwa przekazuje Chinom sprzęt wojskowy, technologie oraz szkolenia.

Coraz większa współzależność Rosji i Chin widoczna jest zarówno w wymianie militarnej, jak i handlu towarami podwójnego zastosowania.

Jak informuje think tank Royal United Services Institute (RUSI), prezydent Chin Xi Jinping nakazał Ludowo-Wyzwoleńczej Armii przygotowanie się do militarnego zajęcia Tajwanu do 2027 roku. Mocarstwu ma w tym pomóc Rosja - wynika z danych pozyskanych przez grupę hakerów Black Moon.

RUSI ocenia, że "około 800 stron umów i materiałów dodatkowych wydaje się być autentycznych, a szczegóły zawarte w dokumentach zostały niezależnie zweryfikowane". "Istnieje jednak również możliwość, że część dokumentów została zmieniona lub pominięta" - podkreśla think tank.

Wynika z nich, że "Rosja zgodziła się w 2023 roku dostarczyć Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej kompletny zestaw uzbrojenia i sprzętu dla batalionu powietrznodesantowego, a także inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do powietrznej infiltracji sił specjalnych, wraz z pełnym cyklem szkoleń operatorów i personelu technicznego w zakresie obsługi tego sprzętu".

Ponadto - jak dowodzą przechwycone dokumenty - Rosja przekazuje Chinom technologie, które "pozwolą im zwiększyć skalę produkcji podobnej broni i sprzętu wojskowego poprzez lokalizację i modernizację".

Rosja pomoże Chinom. W tle kontrakty wojskowe na setki milionów

Kluczowe we współpracy ma być doświadczenie Rosji. "Chociaż obszary, w których Rosja przewyższa Chiny pod względem potencjału militarnego, maleją, Rosja posiada praktyczne doświadczenie i zdolności w zakresie manewrów powietrznych, których brakuje Chinom" - podkreśla RUSI.

O współpracy mocarstw informował także dziennik "Washington Post". Według dziennika o silnym sojuszu Moskwy z Pekinem świadczą warte setki milionów dolarów kontrakty wojskowe. Jednak nie tylko Chiny mają czerpać z tego układu korzyść. "WP" zauważa, że Moskwa staje się coraz bardziej zależna od Chin w zakresie towarów podwójnego zastosowania, aby utrzymać działania zbrojne w Ukrainie.

Moskwa szkoli Pekin. Zacieśnia się współpraca mocarstw

Raporty, na których opiera się dziennik, przedstawiały także programy szkoleniowe dla chińskich spadochroniarzy w zakresie bojowego wykorzystania broni oraz zaawansowanych systemów dowodzenia i kontroli, wykorzystywanych do kierowania operacjami przez rosyjskich specjalistów w Rosji, a później w Chinach.

Amerykański dziennik zwrócił uwagę, że chociaż oficjalnie Pekin nie popiera wojny w Ukrainie, oba kraje blisko ze sobą współpracują w dziedzinie bezpieczeństwa. W 2024 roku przeprowadzono 14 wspólnych manewrów, czyli dwa razy więcej niż dekadę wcześniej.

