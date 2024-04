"Dziś w okolicy gruzińskiego miasta Choni, 11 polskich turystów zostało rannych w wypadku busa turystycznego. Dwójka najciężej rannych została przewieziona do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni przebywają w szpitalu w Choni i w punkcie medycznym w Martwili" - napisano.

Według informacji dziennikarzy z telewizji Mega TV do zdarzenia doszło we wsi Nakhakhulevi. Minibus, którym podróżowali turyści z Polski wypadł z drogi i wpadł do kanału. Rannych zostało łącznie 19 osób.