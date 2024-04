USA uległy żądaniom reżimu. Może na tym skorzystać Rosja

Amerykańscy urzędnicy przekazali w sobotę, że armia "rozpoczyna plany wycofania wojsk z Nigru", co według ekspertów jest ciosem zarówno dla Waszyngtonu, jak i jego sojuszników. Niger to kolejny kraj Sahelu, który może wkrótce wpaść w orbitę Rosji. Do zaplanowanego przez USA wyjazdu dochodzi po ulicznych demonstracjach i naciskach ze strony nigerskiej junty.