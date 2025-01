Największa góra lodowa na świecie dryfuje ku brytyjskiej wyspie Georgia Południowa. Jeśli do niej dotrze, będzie stanowić śmiertelne zagrożenie dla milionów żyjących tam zwierząt, w tym pingwinów cesarskich. Może im bowiem odciąć dostęp do łowisk. Do podobnych zdarzeń dochodziło już w przeszłości i dla pingwinów i fok nie kończyło się to dobrze.