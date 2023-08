Dramat pingwinów na Antarktydzie. Nie miały żadnych szans

Dramat kolonii pingwinów na Antarktydzie

Dzięki zdjęciom satelitarnym pozyskanym z satelity Sentinel2 uczeni odkryli, że z powodu wysokich temperatur zniknął stabilny dotąd lód pokrywający część Morza Bellingshausena, na którym pingwiny cesarskie miały swoje kolonie. Stało się to w czasie, kiedy pisklęta nie zdążyły jeszcze wykształcić wodoodpornych piór , które pozwoliłyby im przeżycie w zimnych wodach. Zginąć mogło około siedem tysięcy piskląt .

Uczeni określili to wydarzenie jako "bezprecedensowe". Szef zespołu naukowców, dr Peter Fretwell nazwał to również "ponurą historią":

Dr Fretwell dodał, że podobnego scenariusza obawiano się już od dłuższego czasu. Według niego zanikanie lodu w rejonie Antarktydy osiąga już bezprecedensowy stopień i postępuje "znacznie szybciej niż to sobie wyobrażaliśmy".

Pisklęta zniknęły pod wodą

W badaniu opisano obserwacje przeprowadzone w okresie od końca października do początku grudnia 2022 roku w rejonie Antarktydy znanym jako Morze Bellingshausena. Pingwiny cesarskie gniazdują tam na stabilnym lodzie przylegającym do wybrzeży. Jaja składają w okresie od maja do czerwca. Pisklęta wykluwają się po 65 dniach.