- Mam nadzieję, że opinia publiczna zacznie dostrzegać kruchość i złożoność tego polarnego regionu - mówi Rajashree Tri Datta, współautorka raportu przedstawionego na łamach "Bulletin of the American Meteorological Society".

Na Antarktydzie rośnie temperatura

Chociaż Antarktyda może wydawać się odizolowana od reszty świata, to zmiany na tym lodowym kontynencie mogą znacząco wpłynąć na całą Ziemię . - Większość słodkiej wody na planecie jest uwięziona na tafli lodowej Antarktydy. To, co tam się dzieje, wpływa na wybrzeża na całym świecie, a to, co oddziałuje na wybrzeża, ma wpływ praktycznie na wszystko, od rolnictwa po wzorce migracyjne - zauważa Datta.

W ostatnich latach naukowcy zaobserwowali szybki spadek ilości morskiego lodu i zwiększone ocieplenie w tym regionie. Obszary Antarktydy, takie jak Zachodnia Arktyczna Tafla Lodowa, zaczęły gwałtownie tracić lód , co przyczynia się do podnoszenia się poziomu morza.

Badacze informują np., że w ciągu 6 ostatnich dniach marca 2022 roku na dużym obszarze na wschodzie Antarktydy temperatura o 10 st. Celsjusza przekroczyła średnią mierzoną od 1991 do 2020 roku. W jednej ze stacji w dniu 16 marca zanotowano rekordową temperaturę -9,6 st. Celsjusza . Tymczasem marzec to czas, gdy na Antarktydzie lato przechodzi w zimę, a temperatura gwałtownie spada.

- Ludzie wiedzą, co oznacza fala upałów. Doświadczają ich w codziennym życiu, a wpływają one także na Antarktydę , chociaż w zupełnie inny sposób- zwraca uwagę Datta.

Duże opady śniegu na Antarktydzie

Zarówno do wzrostu temperatur jak i opadów przyczyniło się zjawisko znane jako atmosferyczne rzeki. Podobne do tych, które spowodowały powodzie w Kalifornii. Wraz z ciepłym powietrzem przenoszą one wilgoć z niższych szerokości geograficznych. Choć teraz spowodowały opady śniegu, to w przyszłości, niesione przez nie ciepło może przyczynić się do roztapiania lodu, a nawet opadów deszczu. To, zdaniem naukowców, przyspieszyłoby topnienie lodu i wzrost poziomu morza.