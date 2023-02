Zaskakujące odkrycie naukowców. "Lodowiec zagłady" w tarapatach

Oprac.: Jan Manicki Świat

Naukowcy są zaniepokojeni stanem lodowca Thwaites na Antarktydzie. Choć lądolód znany powszechnie jako "lodowiec zagłady" topi się wolniej niż zakładano, badania wskazują, że przecinają go ogromne pęknięcia. Oznacza to, że cały czas zachodzi powolny proces erozji. - Nie potrzeba wiele, by doszło do katastrofy - podkreśla Peter Davis, oceanograf z British Antarctic Survey.

Zdjęcie Badacze odkryli, że budowa "lodowca zagłady" jest znacznie bardziej złożona niż zakładano / Jet Propulsion Laboratory / NASA