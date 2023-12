"Założenie, że coraz bliższe więzi gospodarcze przyczynią się do demokratyzacji Rosji, było błędem i doprowadziło do uzależnienia RFN w polityce energetycznej " - zapisano w dokumencie.

Politycy SPD biją się w pierś. "Źle oceniliśmy Putina"

Rezolucja nie służy jedynie do przytoczenia błędów z przeszłości, zawarte są w niej również postanowienia na przyszłość. "Dopóki Rosja realizuje swój imperialistyczny cel podboju i ucisku suwerennych państw, nie może być mowy o normalizacji stosunków z Rosją" - czytamy w dokumencie. W kwestii polityki wschodnioeuropejskiej autorzy twierdzą, że należy "stworzyć warunki do przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji tak szybko, jak to możliwe" do UE.