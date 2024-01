Pogoda. Rosja walczy z mrozami. Klatki schodowe zamieniły się w lodowe jaskinie

W ciągu dnia mieszkańcy nie mogą liczyć na lepsze warunki, ponieważ nie jest cieplej niż poniżej 25 stopni Celsjusza. Siarczysty mróz przysparza niemałych problemów - jak donosi portal Twoja Pogoda, temperatura sprawia, że pękają rury wodociągowe , a na ulicach pojawiają się potoki marznącej wody. Ponad 21 tys. mieszkańców zostało pozbawionych dostępu do prądu i ogrzewania .

Władze nie radzą sobie z usuwaniem awarii, a jak informują mieszkańcy, na których powołuje się portal, "w obwodzie moskiewskim wprowadzono stan wyjątkowy". Na nic zdają się jakiekolwiek działania pracowników naprawiających systemy ogrzewania, bo są one na tyle stare, że kiedy włączają dopływ ciepłej wody, rury i kaloryfery nie wytrzymują i pękają.

Mieszkańcy zachodniej Rosji muszą się przygotować na co najmniej kolejne dwa tygodnie siarczystych mrozów, kiedy to temperatura będzie spadać do -30 stopni Celsjusza, a na ulicach pojawi się jeszcze więcej śniegu.