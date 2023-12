Finlandia znów zamyka całą granicę z Federacją Rosyjską. Decyzja zapadła zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak pozwolono na "testowe" otwarcie dwóch przejść granicznych. W czasie tym do punktów kontrolnych przedostało się kilkadziesiąt osób z wnioskiem o azyl. Przejścia zostaną wyłączone z ruchu w piątek o godzinie 20, a blokada potrwa co najmniej do połowy stycznia 2024 roku.