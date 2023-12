Rosyjski dyktator mówił w trakcie wywiadu o konflikcie geopolitycznym z USA i NATO . Podkreślał przy tym, że Zachód ma problem, by zrozumieć, że Rosja nie ma powodu, by walczyć z państwami NATO. - Żadnego interesu, celu geopolitycznego, gospodarczego czy militarnego - argumentował Putin.

Władimir Putin ostrzega Finlandię: Problemów nie było, teraz będą

Zdaniem rosyjskiego prezydenta Zachód wciągnął Finlandię do NATO. - Czy mieliśmy jakieś spory z Finlandią? Wszystkie spory, w tym terytorialne, zostały rozwiązane dawno temu, w połowie XX wieku. Mieliśmy najlepsze, najserdeczniejsze relacje - opisywał dyktator. Następnie dodał, że wszystko - ogólnie rzecz biorąc - działało tak, jak powinno, ale teraz się to zmieni.

Finlandia: Kryzys na granicy z Rosją. Władze kraju o hybrydowym ataku ze strony Kremla

Kryzys na fińsko-rosyjskiej granicy trwa już od kilku tygodni. Władze kraju NATO od samego początku sugerowały, że sytuacja ta zmieniła się z uwagi na działania Rosjan. Straż Graniczna Federacji Rosyjskiej nie przepuszczała wcześniej migrantów bez jakichkolwiek dokumentów, a od jakiegoś czasu zaczęła to robić - zdaniem władz Finlandii umyślnie. Teraz premier Petteri Orpo otwarcie mówi, że na wschodniej granicy z Rosją trwa " atak hybrydowy na suwerenność i granice nie tylko Finlandii, ale również UE".

Gdy tylko wznowiono ruch graniczny, do punktów kontrolnych docierać zaczęli migranci mający zamiar wnioskowania o azyl, ale bez ważnych dokumentów, które uprawniają do wjazdu na teren Unii Europejskiej. Były to głównie osoby pochodzące z Indii, Somalii i Syrii. W sumie ponad 300 migrantów. Finowie nie mają wątpliwości, że procesem migracyjnym steruje Rosja.