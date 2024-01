Migranci z Rosji rozpływają się w powietrzu. "Nie ma ich"

Ponad 120 z około 1300 migrantów, którzy jesienią ubiegłego roku przybyli przez Rosję do Finlandii, zostało uznanych za "zaginionych". Oznacza to, że niemal co dziesiąty z przybyszów rozpłynął się w powietrzu. "Nie ma ich już w ośrodkach. Prawdopodobnie są już w innych krajach Unii Europejskiej" - przyznają fińskie służby migracyjne.