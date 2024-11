Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik zapowiedział, że w czasie prezydentury Donalda Trumpa będzie dążył do ostatecznego rozwiązania "sporu dotyczącego kształtu Bośni i Hercegowiny". Polityk zaznaczył, że do rozwiązania sporu mogą doprowadzić dwie decyzje: powrót do "źródeł porozumienia z Dayton" lub "pokojowy podział BiH". - Cały świat ulegnie zmianie - ocenił.