Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w 2011 r. O polska prokuratura złożyła wówczas wniosek o jego rozwiązanie, ale sąd okręgowy utrzymał w mocy decyzję dotyczącą rejestracji. W związku z tym prokuratura złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Europejski Trybunał zdecydował. W tle śląskie stowarzyszenie

Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu . Ten wydał w czwartek orzeczenie, w którym stwierdza, że Polska naruszyła art. 11. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, nakazując likwidację Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.

"To orzeczenie ma wymiar historyczny! 600 tysięcy ludzi, którzy zaznaczyli w spisie powszechnym śląską tożsamość zostały uszanowane przez europejski trybunał" - napisał pochodzący ze Śląska europoseł Łukasz Kohut .

"Uznanie języka śląskiego jako język regionalny to jedno, ale także już najwyższy czas, aby Ślązacy i Ślązaczki zostali uznani w Polsce za mniejszość etniczną . Taki jest bowiem stan faktyczny - jesteśmy największą nieuznaną mniejszością etniczną w Polsce. I będziemy walczyć o uznanie tego statusu i nasze prawa - jako dumni obywatele Polski i Europy, ale o śląskiej tożsamości" - dodał.

Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka

Art. 11. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który został naruszony przez Polskę, daje każdemu prawo do swobodnego i pokojowego zgromadzania oraz stowarzyszania. Zapisano w nim, że to prawo nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i są konieczne z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom etc.