Podczas internetowej dyskusji o kandydaturze Jacka Dehnela z list Nowej Lewicy do Sejmu, pojawił się wątek śląskiej autonomii. Pisarz ma wystartować z ostatniego miejsca w okręgu warszawskim.

Autonomia Śląska? Krzysztof Śmiszek zamieścił wpis

Informację komentował popularny, śląski literat - Szczepan Twardoch. "Do środowiska Wiosny, które go na to niebiorące miejsce wsadziło, Dehnel pasuje przecież znakomicie, razem z tymi kodziarskimi aktywistami i całą resztą" - podkreślił autor na Twitterze.