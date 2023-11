W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał jednogłośny wyrok w sprawie Lecha Wałęsy , który zaskarżył Polskę o naruszenie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Były prezydent wygrał proces , a państwo zostało zobowiązane do wypłaty 30 tys. euro (około 130 tys. złotych) zadośćuczynienia.

Sprawa ma swój początek jeszcze w 2005 roku, kiedy Lech Wałęsa pozwał Krzysztofa Wyszkowskiego , gdy ten publicznie określił go współpracownikiem SB.

Były prezydent wgrał sprawę, jednak dzięki reformie wymiaru sprawiedliwości forsowanej przez PiS w 2017 roku Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego - ten z kolei uchylił decyzję poprzedniej instancji.

Lech Wałęsa: Będę żądał od Ziobry tych 130 tys. złotych

We wtorek do wyroku ETPCz odniósł się sam Lech Wałęsa. W rozmowie z "Super Expressem" były prezydent stwierdził, że to nie państwo polskie, a sam były już minister sprawiedliwości powinien wypłacić mu zadośćuczynienie.