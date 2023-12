Odmówienie możliwości dokonania aborcji naruszyło prawa kobiet w Polsce - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Starsburgu. Chodzi o sprawę, w której jedna z polskich obywatelek pozwała państwo za to, że nie mogła przerwać swojej ciąży, gdy u jej płodu stwierdzono zespół Downa. Trybunał stwierdził, że "doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego".