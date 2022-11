Erdogan grozi Kurdom. "Użyjemy czołgów i wojsk lądowych"

Oprac.: Natalia Borzuta Świat

- Tureckie siły zbrojne użyją przeciw kurdyjskim bojownikom czołgów i wojsk lądowych tak szybko, jak to możliwe - zapowiadał we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. To operacja odwetowa Ankary przeciw Kurdom w północnej Syrii i Iraku, która trwa od kilku dni.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan / AFP