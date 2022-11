Eksplozja w Stambule. Rośnie tragiczny bilans

Oprac.: Michał Blus Świat

Na ruchliwej ulicy w centrum Stambułu przy placu Taksim doszło do wybuchu. Prezydent Turcji poinformował o co najmniej 6 ofiarach śmiertelnych i 53 rannych. Twierdzi, że doszło do zaplanowanego, "zdradzieckiego" ataku.

Zdjęcie Panika w Stambule. Są ofiary śmiertelne i ranni /