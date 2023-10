Pakt migracyjny. Emmanuel Macron o decyzji Polski

W opinii polityka, choć Polska i Węgry wyraziły swój sprzeciw wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej , nie musi to oznaczać, że ostateczne porozumienie w tej sprawie zostanie zablokowane - przekazuje agencja Reutera.

- Przy stole przekazali swój sprzeciw, który wyrazili już na szczeblu ministerialnym, ale nie miało to charakteru blokowania ostatecznej decyzji - powiedział Macron na konferencji prasowej w Grenadzie w Hiszpanii, po spotkaniu europejskich przywódców.

Pakt migracyjny. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki o sprzeciwie

Prezydent podkreślił także, że "dzisiaj europejskie elity, grupy rządzące w Europie próbują narzucić narodom europejskim swoje zdanie, swoje stanowisko, swoje podejście ideologiczne do tej kwestii". - My się z tym nie zgadzamy, uważamy, że najważniejsza jest wola narodów, dlatego w naszym przekonaniu referendum jest wymiernym znakiem tego, jaka jest wola Polaków - stwierdził, dodając apel "do wszystkich rodaków, żeby w referendum wziąć udział".