- Wiele osób się ze mną zgadza, boją się dyktatu Berlina i Brukseli. My się tego dyktatu nie boimy, pokazaliśmy to już między rokiem 2015 a 2018 - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Gdyby partia Tuska doszła do władzy w Polsce, nielegalni imigranci będą dystrybuowani po całej Europie - dodał.