Paweł Durow aresztowany. Francuskie służby przedłużają areszt

Dyrektor generalny jednego z najpopularniejszych komunikatorów na świecie został aresztowany w sobotę wieczorem w Paryżu , tuż po tym, jak jego prywatny odrzutowiec wylądował na płycie lotniska Le Bourget. Towarzyszyła mu Julia Wawiłowa, która również została zatrzymana. Para wracała do Francji z Azerbejdżanu .

Zdaniem urzędników, Durow nie dołożył wystarczających starań, by ograniczyć przestępcze działania na Telegramie .

Telegram wydaje oświadczenie ws. zatrzymania Pawła Durowa

W wydanym w serwisie X komunikacie wskazano, że Paweł Durow " nie ma nic do ukrycia " i stale podróżuje po Europie.

Elon Musk, Edward Snowden, Nigel Farage. Ze świata płyną słowa wsparcia dla CEO Telegrama

O komentarz pokusił się również lider eurosceptycznej brytyjskiej partii Reform UK, Nigel Farage . "Aresztowanie Pawła Durowa jest niepokojące. Telegram to bezpieczna aplikacja dla wolności słowa. Może być na niej kilka złych osób, ale na wszystkich platformach takie są. Co dalej... aresztowanie Elona Muska? " - zastanawiał się polityk.

W mediach społecznościowych pojawił się również wpis byłego pracownika CIA przebywającego od kilku lat w Rosji , Edwarda Snowdena . Oskarżony przez USA o szpiegostwo informatyk stwierdził, że zatrzymanie Durowa to " atak na podstawowe prawa człowieka do wypowiedzi i zrzeszania się".

Rosja zapowiada podjęcie kroków w celu wyjaśnienia sprawy

Choć w wyniku nacisków politycznych 10 lat temu Paweł Durow zdecydował się opuścić Rosję , Kreml zobowiązał ambasadę we Francji do podjęcia kroków w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn aresztu. Przedstawicielstwo dyplomatyczne ma "wyjaśnić powody zatrzymania i zapewnić ochronę praw Durowa oraz ułatwić dostęp konsularny" - informuje rosyjskie MSZ.

Rzeczniczka ministerstwa Maria Zacharowa opublikowała na Telegramie wpis, w którym wymieniła 26 organizacji pozarządowych, które w 2018 r. miały zwrócić się do rosyjskich władz z protestem po tym, jak sąd zadecydował o zablokowaniu platformy w kraju. "Co o tym sądzicie? Tym razem zwrócą się do Paryża z żądaniem uwolnienia Durowa czy ugryzą się w język?" - napisała.