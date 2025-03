Gazeta "Washington Post" wskazała w niedzielę na niepewność dotyczącą planów Trumpa wobec jego starań o zbliżenie się do Rosji.

Jak powiedziało dziennikowi trzech europejskich dyplomatów, spodziewają się oni wycofania sił amerykańskich - liczących ok. 20 tys. żołnierzy - które do Europy skierował poprzednik Trumpa Joe Biden w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku.

- Nie zdziwiłbym się, gdyby w pewnym momencie te wojska wróciły do macierzystej bazy w USA - powiedział dyplomata NATO. Jak dodał, byłby to w pewnym sensie "powrót do normalności".

Dziennik zaznaczył jednak, że politycy i decydenci w Europie nie mają jasności co do planów Trumpa.

Możliwe wycofanie wojsk USA z Europy Wschodniej?

"Ruch Trumpa zmierzający do sprzymierzenia się (USA) z Rosją pogłębił europejski koszmar, w którym Waszyngton zgadza się na żądanie Moskwy, by NATO wycofało się z Europy Wschodniej, co w rezultacie narazi sąsiadów Rosji na niebezpieczeństwo, zanim państwa europejskie zdążą wzmocnić swoją obronność" - ocenił "Washington Post".

Trump mówił publicznie, że nie zamierza wycofywać wszystkich sił USA z Europy oraz że "nikt go o to nie prosił". Szerszą rewizję rozmieszczenia wojsk amerykańskich na kontynencie zapowiadał jednak szef Pentagonu Pete Hegseth, sugerując, że dojdzie do tego po zakończeniu walk w Ukrainie.

Według MON w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA, w tym około połowa z nich została rozmieszczona w kraju decyzją Bidena w 2022 roku.

Polska liczy na pozostanie sił USA. "Przyjaźń ma silne fundamenty"

Po spotkaniach z Trumpem i szefem dyplomacji USA Marco Rubio prezydent Andrzej Duda i szef MSZ Radosław Sikorski wyrazili przekonanie, że liczebność kontyngentu zostanie co najmniej utrzymana, nawet jeśli dojdzie do redukcji sił amerykańskich w Europie.

- Odniosłem wrażenie, że Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju - powiedział Sikorski na konferencji zorganizowanej po rozmowach. - To była mocna rozmowa bliskich sojuszników - dodał szef MSZ. Zaznaczył, że potwierdziła ona, iż "polsko-amerykańska przyjaźń ma silne fundamenty".

Do spotkania doszło 21 lutego, w napiętym geopolitycznie czasie, czyli m.in. po rozmowach na linii USA - Rosja w Rijadzie na temat wojny w Ukrainie.

O sprawie w rozmowie z PAP mówił europoseł Michał Szczerba, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. USA, który w ostatnim czasie złożył wizytę w Waszyngtonie wraz z grupą polityków Europejskiej Partii Ludowej.

- Ta administracja i moje rozmowy na Kapitolu pokazują, że USA chcą ograniczyć, czy zmniejszyć, swoją aktywność w Europie (...). Dla nas kwestią życiową jest utrzymanie tych 10 tys. żołnierzy, których mamy - powiedział Szczerba. Zaznaczył jednocześnie, że Polska ma mocne argumenty, takie jak wysokie wydatki na obronność i zakupy amerykańskiego uzbrojenia.

