Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "The Wall Street Journal", powołujących się na źródła bliskie Pentagonowi , ostrzeżenie w kierunku władz w Meksyku zostało wyrażone w trakcie negocjacji dotyczących ceł, które chce nałożyć amerykański prezydent .

Doniesienia o możliwych działaniach militarnych Amerykanów w Meksyku zbiegły się w czasie z publikacją "The Washington Post" dotyczącą zwiększenia liczby żołnierzy na południowej granicy .

Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy, powołujących się na urzędników Pentagonu, Pete Hegseth wydał rozkaz rozmieszczenia na granicy z Meksykiem od 2500 do 3000 żołnierzy , a także dostarczenia tam wozów bojowych Stryker.

"Trump od dawna był zainteresowany rozmieszczeniem amerykańskich wojsk, czy to w celu zademonstrowania siły, ograniczenia migracji, czy stłumienia protestów społecznych. Podczas jego pierwszej administracji na granicy rozmieszczono do ośmiu tysięcy żołnierzy, ale ich misja ograniczała się głównie do rozciągania kilometrów drutu kolczastego" - napisano.