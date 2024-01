Elitarną chińską formację toczy korupcja a Xi Jinping musi podejmować w tym zakresie rozważne kroki - ma co do niej ambitne plany. Usuniętych zostało już dziewięciu generałów i jest możliwe, że będą kolejni - Xi balansuje jednak na cienkiej linie, bo jeśli wyrzuci zbyt wielu, zaburzy zdolności bojowe Sił Rakietowych, a to właśnie one mają odegrać kluczową rolę w konflikcie o Tajwan. - Xi jest zdeterminowany walczyć z korupcją, ale korupcja jest produktem systemu, którego broni - ocenia patową sytuację jedna z ekspertek.