Dziewięciu chińskich generałów zostało pozbawionych mandatów w parlamencie ChRL - podały państwowe media. Wiele wskazuje na to, że wojskowi zostali w ten sposób ukarani za korupcję w armii. Według analityków to nie koniec konsekwencji wyciąganych w stosunku do generałów. - Spadnie więcej głów - wskazał jeden z ekspertów.