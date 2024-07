Na Krymie doszło do potężnego pożaru z udziałem wysuszonej roślinności. Jak podały rosyjskie służby, około tysiąca metrów kwadratowych zajęło się ogniem, z którym walczyło 30 strażaków. To kolejne zdarzenie, które przyczyniło się do serii niebezpiecznych pożarów na tym terenie. To wzrost o 25 proc.