Zdaniem prof. Balcerowicza przeprosiny same w sobie są skandaliczne. - To nie było żartobliwe zachowanie. Oczywiście, jeżeli Dalajlama w stanie słabości emocjonalnej dokonał takiego czynu, to teraz trudno się z tego wycofać z twarzą, więc próbuje się tak bronić. To jak z klepnięciem koleżanki w pupę i mówieniem, że "to żart". Nie, to są zachowania naganne, seksistowskie i powinny być potępione - zauważa.

Naszego rozmówcę pytaliśmy o to, czy zdarzenie zachwieje wizerunkiem Dalajlamy.

- Z pewnością to, co widzimy na nagraniu, wpłynie negatywnie na percepcję Dalajlamy wśród wielu innych osób, które nie wierzą ślepo i na pewno będzie to miało jakieś negatywne przełożenie - dodaje.

Zdjęcie Dalajlama / AFP

Tuszowanie pedofilii w innych religiach

Profesor zauważa, że męskie klasztory, w których mamy do czynienia z bardzo młodymi chłopcami i zdecydowanie starszymi od nich mężczyznami, to "idealne warunki" do pojawiania się seksualnych patologii.

- Takie rzeczy się zdarzają, ale podobnie jak w krajach katolickich sprawy się tuszuje i nie mówi o nich. W katolickiej części Europy musiało bardzo dużo się zmienić, zanim zaczęto o tym mówić. W kulturze tybetańskiej - czy szerzej: buddyjskiej - społeczeństwa są na to zbyt konserwatywne. Wszyscy wiedzą, ale nikt nie pójdzie na policję czy do prasy, bo to będzie wstyd dla rodziny. Podobnie dzieje się w hinduizmie czy islamie: gdy dochodzi do gwałtów, to rodzina nic nie mówi, bo wstydzi się rzekomej hańby - wyjaśnia.

