Opozycjonista Paweł Łatuszka stwierdził kilka dni temu, że białoruski dyktator może w najbliższym czasie zdecydować się na leczenie w Moskwie. Stwierdził on jednak, że chociaż stan Łukaszenki wydaje się być poważny, to nie zagraża jego życiu.

Wbrew rosnącemu zaniepokojeniu zdrowiem Łukaszenki, w zeszłą niedzielę służby prasowe białoruskiego dyktatora podały, że złożył on gratulacje prezydentowi Azerbejdżanu i całego narodu z okazji obchodzonego przez ten kraj święta - Dnia Niepodległości.

Demokracja na Białorusi a stan zdrowia Łukszenki

Opierając się na wciąż niepotwierdzonych informacjach o stanie zdrowia białoruskiego przywódcy, Cepkała zaznaczył we wpisie, że "teraz jest kluczowy czas dla Zachodu, aby podjąć zdecydowane działania, biorąc pod uwagę szansę na demokrację na Białorusi po trzech dekadach".

Dodał, że nie zważając na to, ile czasu pozostało do wprowadzenia planu Kremla, Unia Europejska, Komisja Europejska, Biały Dom i Departament Stanu Stanów Zjednoczonych muszą połączyć siły z "białoruskimi interesariuszami demokracji" i zająć się opracowywaniem strategii na "okres przejściowy".

Cepkała zauważa, że triumf demokracji na Białorusi przyniesie korzyści dla Europy, a także "przeciwdziała utrzymującym się wyzwaniom dla bezpieczeństwa europejskiego, w tym zagrożeniu bronią jądrową". Dodaje, że Waszyngton i Bruksela powinny to wykorzystać i zorganizować strategiczną presję, którą wywieraliby na Białoruś. Określone jednak miałyby być kryteria zaangażowania wszystkich znaczących głosów.

Białoruski opozycjonista uważa, że zmiana kursu rządów z dyktatury na demokrację przyniesie korzyści dla kraju Łukaszenki - nową erę wolności i dobrobytu. Zdaniem Cepkały trzeba jedynie wysłać jasny sygnał, że to może mieć miejsce. "To wizja, o którą walczyliśmy w 2020 roku, ryzykując nasze życie i wolność. To sprawa, dla której nasi bohaterowie złożyli ostateczne ofiary. To przyszłość, o którą niezłomnie walczą tysiące naszych rodaków w białoruskich więzieniach" - pisze opozycjonista we wpisie.