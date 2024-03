Co czeka napastników spod Moskwy? Jest decyzja Kremla

"Każdy ma prawo do życia"

Szef rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego Walerij Zorkin zwrócił już wcześniej uwagę, że zgodnie z konstytucją każdy ma prawo do życia , a zatem ma zagwarantowane "prawo do niebycia skazanym na śmierć". Zasugerował, że przywrócenie kary śmierci będzie wymagało przyjęcia nowej konstytucji.

Rosja. Piątkowy zamach pod Moskwą

Przypomnijmy, że grupa uzbrojonych mężczyzn wdarła się do Crocus City Hall wieczorem 22 marca, tuż przed koncertem zespołu rockowego Picnic. Sala, która może pomieścić 7500 widzów, była prawie pełna. Terroryści zabili strażników, otworzyli ogień do gości, a następnie wzniecili pożar, który szybko rozprzestrzenił się po budynku. Do tej pory zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o przeprowadzenie ataku. Dwóch z nich przyznało się w sądzie i pozostanie w areszcie do końca maja. Wszystkim grozi dożywocie.