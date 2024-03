Moskiewski sąd zdecydował. Areszt dla podejrzanych o zamach

Zamach w Moskwie. Areszt dla podejrzanych

Jak informuje agencja AFP, w oświadczeniu sąd stwierdził, że czterej mężczyźni są oskarżeni o "terroryzm", grozi im dożywocie. Ich tymczasowe aresztowanie, wyznaczone do 22 maja , może zostać przedłużone do czasu rozprawy , której termin nie został jeszcze podany .

Rosyjskie agencje informacyjne przekazały, że zarzuty usłyszeli: Dalerdzzon Mirzojew, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni i Muhammadsobir Fayzow. Media podały, że do zamachu mieli się przyznać trzej z czterech podejrzanych .

Zamach w Rosji. Zatrzymano 11 osób

W piątek doszło do ataku na sali koncertowej Crocus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do widzów otworzono ogień, eksplodowały ładunki wybuchowe. Wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Zginęło co najmniej 137 osób, a ponad 180 zostało rannych.