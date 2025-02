Australia: Lnie lotnicze zmieniają trasy przelotów

Australijska agencja żeglugi powietrznej wydała ostrzeżenie dla linii lotniczych. Co najmniej trzech przewoźników, w tym Qantas, Emirates i Air New Zealand, zmieniło trasy swoich lotów między Australią a Nową Zelandią, aby uniknąć rejonu ćwiczeń. Emirates potwierdził, że lot EK 412 z Sydney do Christchurch musiał zmienić kurs po otrzymaniu komunikatu od chińskiej marynarki wojennej.