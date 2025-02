"Działanie USA wysłało zły sygnał i zwiększyło zagrożenie dla bezpieczeństwa" - w tych słowach zareagowały Chiny po tym, jak amerykańskie okręty przepłynęły przez Cieśninę Tajwańską. Wojsko dodało, że pozostaje w gotowości i monitoruje sytuację na terytorium, do którego rości sobie prawa. Była to pierwsza misja USA na akwenie od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.