Od środy fatalne warunki doprowadziły do śmierci co najmniej 20 osób. Wśród ofiar jest między innymi dziewięciolatek z Kentucky, którego wezbrany nurt porwał, kiedy próbował dojść do przystanku autobusowego. Kilka osób zginęło też w południowo-zachodniej części stanu Tennessee, w wyniku uderzenia tornada trzeciej kategorii w miasto Selmer.