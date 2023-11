Całe państwo może znaleźć się pod wodą. Wiadomo, co z mieszkańcami

Mieszkańcy zagrożonego zatonięciem państwa Tuvalu będą mogli przenieść się do Australii - wynika z umowy podpisanej przez premierów obu tych krajów. Tuvalu to kraj położony na archipelagu na Oceanie Spokojnym. Z powodu zmian klimatu i podnoszącego się poziomu wód jest to jeden z najbardziej zagrożonych zalaniem terenów na świecie.