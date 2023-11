Narodziny wyspy

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) odnotowywała wulkaniczną aktywność w tym rejonie już w 2022 roku, jednak według naukowców z Uniwersytetu w Tokio sama erupcja, która doprowadziła do powstania wyspy miała miejsce 30 października .

Co wiemy o najmłodszej wyspie świata?

Jak powiedział cytowany przez brytyjskiego "Guardiana" prof. Fukashi Maeno z Uniwersytetu w Tokio, nowy ląd powstał w wyniku wulkanicznej erupcji freatycznej. Dochodzi do niej wówczas, gdy znajdująca się nieopodal rozgrzanej magmy woda zmienia się w parę wodną, co w odpowiednich warunkach prowadzi do wybuchu.