Rosjanie opuścili Górski Karabach

- Ludność cywilna została uratowana, udzielono jej pomocy podczas ewakuacji, leczenia oraz zapewniono wodę i żywność. Teraz misję można uznać za zakończoną , co oznacza, że nadszedł czas, aby nasi żołnierze wrócili do domu - stwierdził.

- Rosyjski kontyngent był tam niezbędny podczas trwania konfliktu i odegrał ważną rolę , aby w 2023 roku nie doszło tam do rozlewu krwi na dużą skalę, stojąc pomiędzy walczącymi armiami. Co więcej, czasami osiągano to jedynie kosztem życia naszego wojska, pamiętajmy, że było kilku zabitych i rannych - dodał.

Rosyjskie wojska w Górskim Karabachu. Krytyka międzynarodowych organizacji

Do kolejnego incydentu doszło w grudniu 2022 roku w regionie tzw. korytarza Lachin. Ten został czasowo zablokowany przez żołnierzy Azerbejdżanu. Przedstawiciele władz w Erywaniu otwarcie zarzucali rosyjskim siłom pokojowym niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia funkcjonowania korytarza. W efekcie doprowadziło to do blokady Górskiego Karabachu i katastrofy humanitarnej. W regionie brakowało żywności, wody, leków i podstawowych produktów. Mieszkańcy przez wiele tygodni nie mieli dostępu do energii elektrycznej i gazu.