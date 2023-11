Okręty i samoloty trafią na Bałtyk w związku z porozumieniem 10 europejskich państw. To koalicja Danii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Islandii, Holandii, Szwecji, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii , która przewodzi inicjatywą Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JSE).

"Ministrowie obrony państw JSE zgodzili się na uruchomienie Opcji Odpowiedzi jako wkładu wojskowego , którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa naszej krytycznej infrastruktury podmorskiej i powstrzymanie zagrożeń hybrydowych" - czytamy w komunikacie. Decyzję podjęto we wtorek.

Estoński nadawca publiczny ERR przekazał oświadczenie resortu obrony Estonii. "To namacalny dowód, że JEF to wiarygodny podmiot przyczyniający się do bezpieczeństwa w Europie Północnej. Estońska marynarka wojenna odegra swoją rolę w pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia" - przekazała wiceminister Susan Lilleväli.