Jak informuje gazeta "The Sunday Telegraph" , analiza danych z tysięcy lotów brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) wykazała, że zakłócenia sygnału GPS miały miejsce w więcej niż co czwartym locie transportowym i obserwacyjnym w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku.

W marcu tego roku zakłócenie sygnału GPS zauważono w odrzutowcu RAF-u, którym minister obrony Grant Shapps podróżował do Polski . Miało to miejsce w czasie, gdy samolot znajdował się w stosunkowo niewielkiej odległości od rosyjskiego obwodu królewieckiego.

Brytyjskie media analizują dane. Rosja zakłóca sygnał GPS

"The Sunday Telegraph" pisze, że nie był to jednostkowy przypadek. Gazeta przeprowadziła analizę danych z portalu Flight Radar 24, która objęła łącznie 1467 lotów w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia wykonanych nad Europą Wschodnią oraz Bliskim Wschodem przez 63 samoloty RAF-u.

Gazeta wyjaśnia, że każdy z analizowanych samolotów posiada transponder, który nadaje liczbę określającą dokładność pokładowego systemu GPS. Kiedy liczba ta spada poniżej pewnego progu, eksperci twierdzą, że jest to wiarygodna wskazówka, że dochodzi do zagłuszania.

- To kolejny przykład lekkomyślności Rosji i kolejny dowód na to, że jest ona wrogim państwem, które wymknęło się spod kontroli. Na szczęście nasze samoloty i piloci mogą odeprzeć to zagrożenie, ale ilustruje to pogardę prezydenta Putina dla Zachodu i międzynarodowego porządku opartego na zasadach - oświadczył Shapps, odnosząc się do ujawnionych danych.