Szwedzkie MSZ wzywa ambasadora Rosji. "Działania są nie do przyjęcia"

Ambasador Rosji został wezwany do szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował we wtorek resort dyplomacji w Sztokholmie. Sytuacja ma związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej Szwecji przez rosyjski samolot bojowy. - Działania Rosji są nie do przyjęcia - oświadczył szef szwedzkich sił powietrznych Jonas Wikman.