Joe Biden mówił, że Putin "przegrywa wojnę w Iraku". Kreml odpowiada

Na słowa prezydenta zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Mamy nadzieję, że Joe Biden miał na myśli bardziej Ukrainę niż Irak - odpowiedział przedstawiciel rosyjskich władz.

Pieskow, zapytany o stan zdrowia 80-letniego, amerykańskiego lidera, powiedział, że nie może komentować tej sprawy.

Seria wpadek Bidena. To najstarszy urzędujący prezydent w historii USA

To już kolejna wpadka Joe Bidena. W sobotę 17 czerwca podczas jednego z przemówień na temat ograniczenia dostępu do broni, Biden pożegnał publiczność słowami "Boże chroń królową, człowieku". Jak tłumaczyła później przedstawicielka Białego Domu, prezydent "zwracał się w ten sposób do kogoś w tłumie na widowni".

Z kolei na początku czerwca Biden przewrócił się, schodząc ze sceny podczas ceremonii rozdawania dyplomów nowym absolwentom Akademii Sił Powietrznych w Colorado Springs. Z Białego Domu popłynął komunikat, że Biden potknął się o worek z piaskiem.

Już w 2020 roku Joe Biden - gdy w wieku 77 lat po raz pierwszy ubiegał się o fotel prezydenta USA - był najstarszym kandydatem na głowę państwa i historii Stanów Zjednoczonych.

Lider w ubiegłym roku skończył 80 lat i pozostaje najstarszym urzędującym amerykańskim prezydentem.

Przywódca USA nie poddaje się i zapowiedział ubieganie się o reelekcję.

