Do zdarzenia, jak informowaliśmy w Interii, doszło we wtorek w pobliżu Białowieży. "Funkcjonariusze ujawnili kobietę potrzebującą natychmiastowej pomocy medycznej (...). Kilkanaście godzin wcześniej urodziła córeczkę. Wezwano wojskowy ambulans, który przewiózł ją i jej nowo narodzone dziecko do szpitala" - informowała wówczas Straż Graniczna.

