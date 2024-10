Białoruś. Służby Alaksandra Łukaszenki będą trenować przy granicy z Litwą

W ramach ćwiczeń przewidziano użycie sprzętu wojskowego, zwiększone kontrole oraz ograniczenie ruchu drogowego w strefie działań. W ubiegłym tygodniu szef białoruskiego MSW Iwan Kubrakou przekazał, że w listopadzie odbędzie się "aktywna faza ćwiczeń", przygotowujących do wyborów prezydenckich. Jak dodał, będzie to "kolejny egzamin" dla białoruskich służb. Swoje zadanie w związku z głosowaniem otrzymał też białoruski Komitet Śledczy, który ma do tego czasu "zlikwidować szczeliny, przez które przenikają destrukcyjne wpływy".