"Bezczelne i błędne". Estonia reaguje na słowa Merkel

Ani wojna w Gruzji w 2008 roku, ani aneksja Krymu w 2014 roku nie spotkały się z wystarczająco silnym odzewem. Zamiast tego byliśmy świadkami wielokrotnych prób naciśnięcia przycisku "reset", nawiązania dialogu z Rosją i przymykania oczu na brutalne działania Moskwy - powiedział estoński szef MSZ. Według Margusa Tsahkana ostatnie słowa Angeli Merkel o państwach bałtyckich i Polsce były "błędne i bezczelne".

Angela Merkel oraz Władimir Putin na chwilę przed wspólną konferencją prasową na Kremlu (zdj. arch.)
Angela Merkel oraz Władimir Putin na chwilę przed wspólną konferencją prasową na Kremlu (zdj. arch.)APEast News

W skrócie

  • Estoński minister spraw zagranicznych skrytykował Zachód oraz Angelę Merkel za brak stanowczej reakcji na działania Rosji wobec Gruzji i Ukrainy.
  • Margus Tsahkna zarzucił Niemcom błędną politykę wobec Rosji, zwłaszcza w kontekście otwarcia Nord Stream i dialogu z Putinem.
  • Ostatnie wypowiedzi Merkel wzbudziły kontrowersje nad Odrą, co zmusiło jej biuro do oficjalnej odpowiedzi.
Angela Merkel w ostatnio udzielonym wywiadzie dla węgierskich mediów powiedziała, że w 2021 roku wraz z Emmanuelem Macronem chciała zorganizować rozmowy Unii Europejskiej z Władimirem Putinem, jednak przeciwne temu były kraje bałtyckie oraz Polska.

"Nowy format" - według byłej szefowej CDU - wywołany był ruchem Moskwy, która nie traktowała poważnie porozumienia mińskiego, próbującego doprowadzić do uregulowania konfliktu w Donbasie. Tabloid "Bild" ocenił wywiad Merkelowej jako "obarczanie współwiną Polski i państw bałtyckich za wybuch wojny w Ukrainie".

Według estońskiej dyplomacji te słowa były "błędne i bezczelne".

- W naszym regionie wcześnie zrozumieliśmy prawdziwą naturę Rosji i ostrzegaliśmy przed zagrożeniami z niej płynącymi. Jednak większość świata zachodniego zignorowała te ostrzeżenia - nawet po tym, jak Putin w swoim przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w 2007 roku otwarcie przedstawił swój światopogląd i cele, przemawiając w sposób pełen antyzachodnich nastrojów i tęsknoty za utraconą chwałą ZSRR - powiedział Margus Tsahkna.

    Estońskie MSZ przypomina "radosne otwieranie" Nord Stream przez Merkel

    Minister spraw zagranicznych Estonii przypomniał przy tym, że ani wojna w Gruzji w 2008 r. ani aneksja Krymu w 2014 r. "nie spotkały się z silną reakcją" Zachodu.

    - Zamiast tego obserwowaliśmy ciągłe dążenie do naciśnięcia przycisku "reset", aby odbudować stosunki, a także próby dialogu z Rosją i przymykanie oczu na okrucieństwa Moskwy - dodał.

    Według urzędnika Niemcy pod przywództwem Merkel błędnie oceniły rzeczywisty koszt prowadzenia interesów z Rosją, a liderka CDU "radośnie otwierając gazociąg Nord Stream" przyczyniła się do pogłębienia zależności energetycznej od Rosji. Zdaniem Tsahkana poważnym błędem była decyzja podjęta na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 r. o nieprzyznaniu Ukrainie i Gruzji planu działań na rzecz członkostwa.

    - Wszystkie te błędy popełnione na przestrzeni lat zachęciły i dodały Rosji otuchy, dzięki czemu podjęła decyzję o rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na początku 2022 roku - skonkludował szef estońskiego MSZ.

    Polityk zwrócił także uwagę na zmianę kursu w Berlinie i zapewnił o pogłębionych pracach na poziomie unijnym dot. wprowadzenia 19. pakietu sankcji na Rosję.

    - W przeciwieństwie do wypowiedzi Merkel, warto przypomnieć, co (kanclerz Friedrich) Merz powiedział na początku tego roku: "Przez długi czas my, Niemcy, nie chcieliśmy słuchać ostrzeżeń naszych bałtyckich sąsiadów przed imperialistyczną polityką Rosji. Zrozumieliśmy ten błąd - i nie ma odwrotu od tej świadomości" - dodał minister spraw zagranicznych Estonii.

    Afera po słowach Merkel. Co powiedziała była kanclerz?

    Wypowiedzi byłej kanclerz Niemiec w wywiadzie udzielonym węgierskiemu portalowi Partizan spotkały się z krytyką m.in. ze strony polskich, ale także światowych polityków, jednak dokładne słowa dawnej liderki CDU były zgoła inne. Tezę o "obarczaniu współwiną Polski i państw bałtyckich o wybuch wojny w Ukrainie" kolportował na Zachodzie brukowiec "Bild".

    "Wypowiedzi byłej kanclerz federalnej Angeli Merkel w oryginalnym, niemieckim brzmieniu mówią same za siebie. Zresztą nie są one niczym nowym" - przekazała w oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka biura byłej kanclerz.

    Przywołała w tym kontekście pierwszą publiczną rozmowę byłej kanclerz po jej odejściu z urzędu, która miała miejsce w czerwcu 2022 roku w Berlinie.

    "Jedna rzecz wciąż trochę mi ciąży. W czerwcu 2021 roku prezydent Biden spotkał się z Putinem i byłam wówczas zdania - podobnie jak Emmanuel Macron - że trzeba spróbować również ze strony europejskiej włączyć go w dialog, ponieważ miałam już pewne przeczucie, że z porozumieniem mińskim nie dzieje się dobrze. W UE ostatecznie nie udało się jednak w tej sprawie osiągnąć zgody. I wtedy pomyślałam sobie: no cóż, wszyscy wiedzą, że wkrótce odejdę. Kilka lat wcześniej może jeszcze bym to przepchnęła" -powiedziała wtedy Merkel, zgodnie z przekazanym przez jej biuro tekstem.

