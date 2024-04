Tak jak do innych krajów Europy również do Niemiec dotrze w weekend potężne ocieplenie. Zanim to jednak nastąpi, nasi zachodni sąsiedzi będą musieli zmierzyć się z bardzo groźnymi wichurami. Możliwe, że miejscami pojawią się nawet niewielkie tornada.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Burze i wichury przed weekendem

Piątek w Niemczech jest dosyć ciepły, z temperaturami dochodzącymi do około 21 stopni Celsjusza. Nie będzie jednak spokojnie. Wieczorem w wielu miejscach spodziewane są burze, którym towarzyszyć będzie bardzo silny wiatr. Strefa burz i silnego wiatru przemieszcza się z zachodu na wschód. Wieczorem może dotrzeć do Berlina. Reklama

W północnej części Niemiec obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia dotyczące silnego wiatru, który w porywach może osiągać prędkość do 85 km/h. Miejscami podmuchy mogą być jeszcze silniejsze i wynieść nawet 95 km/h.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wichurami obejmuje Szlezwik-Holsztyn, północną część Dolnej Saksonii oraz większość kraju Meklemburgia-Pomorze Przednie. Obowiązuje do godz. 19:00 na północnym zachodzie oraz do 23:00 na północnym wschodzie Niemiec.

Alerty w większości Niemiec

Bardziej na południe, w centrum oraz na zachodzie Niemiec w związku z silnym wiatrem wydano żółte alerty pierwszego stopnia. Objęły one pozostałą część Dolnej Saksonii, Saksonię-Anhalt, północną część Brandenburgii, większość Nadrenii-Północnej Westfalii, Turyngii, Hesji i Saary.

Na obszarze objętym żółtymi ostrzeżeniami może wiać w porywach do około 70 km/h. Alerty obowiązują do piątku do godz. 18:00 (na zachodzie) i do 23:00 na wschodzie kraju.

Po południu i wieczorem w Brandenburgii, w tym również w Berlinie, trzeba się liczyć z ulewami, burzami, gradobiciem i wichurami. Niemieccy meteorolodzy spodziewają się na północy Brandenburgii lokalnych wichur. Niewykluczone, że miejscami mogą się tworzyć krótkotrwałe tornada. Reklama

Najgorsza pogoda w piątek wieczorem pojawi się na północy Niemiec. W wielu miejscach pojawią się burze i bardzo silny wiatr / wxcharts /

Po burzy przychodzi spokój

W weekend pogoda w Niemczech ma się wyraźnie uspokoić, a do kraju dotrą masy ciepłego powietrza. W sobotę termometry pokażą od 21 stopni w Uckermark, przez około 24 stopni Celsjusza w Berlinie do nawet 26 st. C na wschodzie kraju.

W niedzielę ma być jeszcze cieplej, z temperaturami sięgającymi od 24 st. C w Prignitz, do nawet niemal 30 stopni Celsjusza. we wschodniej części Niemiec.

Źródło: "Tagesspiegel", DWD.de

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!