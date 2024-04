W związku z tą sytuacją prezydent Botswany zagroził wysłaniem do Niemiec 20 000 słoni. - To nie żart - zapewniał Mokgweetsi Masisi i wyjaśnił, że zaproponuje rządowi niemieckiemu, by sam przekonał się, jak to jest żyć w kraju, gdzie słonia można spotkać dosłownie wszędzie, o każdej porze. Urzędnicy z tego południowoafrykańskiego kraju zaprotestowali już przeciwko potencjalnemu brytyjskiemu zakazowi importu trofeów przez myśliwych na safari, ostrzegając, że w marcu wyślą 10 000 słoni do Hyde Parku w Londynie.