Alert IMGW: Uwaga na wichury

Na tych terenach może wiać z prędkością do około 75 km/h. Ostrzeżenia mają obowiązywać przeważnie do godz. 19:00 we wtorek, choć na północnym wschodzie mają się utrzymać od 21:00 we wtorek do godz. 12:00 w środę.