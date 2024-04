Niemiecką armię czeka rewolucja. Ma być "zdolna do wojny"

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius (SPD) planuje utworzenie jednolitego tzw. operacyjnego dowództwa kierowania dla Bundeswehry. Zostanie ona zreorganizowana - według czterech rodzajów sił zbrojnych - z wspólnym dowództwem wsparcia - podał Pistorius w Berlinie podczas prezentacji nowej struktury. Wcześniej ogłosił już, że Bundeswehra powinna stać się nowocześniejsza i "zdolna do wojny".

Niemcy. Boris Pistorius zapowiada reformę Bundeswehry

Do tej pory w niemieckiej armii działały trzy podstawowe siły: wojska lądowe, marynarka i Luftwaffe, czyli wojska powietrzne. Ale teraz dotychczasowe struktury wsparte zostaną przez jednostki, które działać będą w cyberprzestrzeni. Mają się one koncentrować na coraz bardziej niebezpiecznej hybrydowej walce w sieci, na wywiadzie i ochronie infrastruktury elektronicznej.

Nie oznacza to redukcji zatrudnienia w niemieckiej armii, ponieważ ta potrzebuje więcej mundurowych. Dalsza ofensywa personalna jest konieczna, ponieważ liczba żołnierzy spadła w ostatnich latach do 181 tys. Tylko w 2022 r. Bundeswehra skurczyła się o ponad 1,5 tys. mundurowych. Przypomnijmy, że Eva Högl - pełnomocniczka ds. sił zbrojnych Bundestagu - prezentując w ubiegłym miesiącu raport na temat stanu Bundeswehry, zaalarmowała, że w obecnych warunkach osiągniecie celu 203 tys. żołnierzy i żołnierek do 2030 r. wydaje się niemożliwe.